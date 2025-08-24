PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Meppen - Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Am Mittwoch, den 20. August 2025, zwischen 8:00 Uhr und 17:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Zeisstraße in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten Skoda Scala. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher geben können, sich bei der Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

