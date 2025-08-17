PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gefährliche Körperverletzung auf "Grünesputschefest"

Rodalben (ots)

Am 17.08.2025 gegen 01:20 Uhr kam es auf dem Grünesputschefest vor der Gaststätte "Zum Bitchen" in Rodalben zu einer gefährlichen Körperverletzung mittels zerbrochener Bierkrüge, zum Nachteil einer 3-köpfigen Personengruppe. Die Geschädigten erlitten hierbei mehrere Schnittverletzungen. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf dauern an.

Wer Angaben zur Tat machen oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631-36915199 oder über die E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Polizeidirektion Pirmasens
