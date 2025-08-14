PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDPS: Brand im Pausenhof - Polizei sucht Zeugen

Zweibrücken (ots)

Ein Feuer am Dienstagmittag (12.08.2025) an einem Vordach der Thomas-Mann-Grundschule im Zweibrücker Stadtteil Ixheim beschäftigt die Kriminalpolizei Pirmasens. Gegen 12.30 Uhr bemerkten Zeugen zunächst Brandgeruch im Bereich des Haupteingangs der Schule. Kurz darauf konnte ein Feuer unter einer Holzverkleidung eines Vordachs festgestellt werden. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und größeren Schaden verhindern. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Entstehung des Brandes ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur möglichen Brandursache aufgenommen. Laut Zeugenangaben sollen sich gegen 11.15 Uhr vier männliche Jugendliche mit zwei Fahrrädern im Pausenhof aufgehalten haben. Hierbei könnte es sich eventuell um Zeugen handeln. Die Polizei bittet die Jugendlichen, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter 0631 369-15199 oder kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

