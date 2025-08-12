PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht - Polizei sucht weißen Lieferwagen

Vinningen (Südwestpfalz) (ots)

Am Montag (11.08.2025) wurde vermutlich durch das Öffnen einer Tür des Lieferwagens ein grauer Audi SQ5 am Luitpoldplatz beschädigt. Der Verantwortliche flüchtete vom Unfallort. Der beschädigte SUV war vor einer Zahnarztpraxis geparkt. Links daneben soll ein weißer Lieferwagen gestanden haben. Der Besitzer des Geländewagens bemerkte um kurz nach 20 Uhr eine Delle und weißer Lackabrieb an seiner hinteren Tür. Die Beschädigung befindet sich in einer Höhe von etwa 99 cm an der Rücktür. Der Schaden wird auf mindestens 500,- Euro geschätzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrerflucht eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

