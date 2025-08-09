Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schwere Brandstiftung

Pirmasens (ots)

Am 09.08.2025 gegen 04:20 Uhr wurde in der Kümmelgasse in Pirmasens der Brand eines Motorrades gemeldet. Der in der Durchfahrt zum Hinterhof abgestellte Roller wurde durch bisher unbekannte Täter angezündet. Durch eine Streifenwagenbesatzung wurde der Brand mit dem im Funkstreifenwagen befindlichen Feuerlöscher bis zum Eintreffen der Feuerwehr in Schach gehalten. Der Brand konnte schließlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Anwohner wurden dazu angehalten Fenster und Türen geschlossen zu halten, ihre Wohnungen mussten sie nicht verlassen. Die Durchfahrt zum Hinterhof wurde durch den Brand beschädigt. Hier entstand ein Gebäudeschaden von etwa 2000 Euro. Der Roller wurde durch den Brand komplett zerstört. Hier dürfte ein Schaden von etwa 2000 Euro entstanden sein.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

