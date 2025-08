Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Anlagebetrug durch angebliche WhatsApp-Finanzberatung

Dahn (ots)

Am 04.08.2025 erlangte die Polizeiinspektion Dahn Kenntnis über einen Anlagebetrug, durch welchen einem 60-jährigen Geschädigten aus dem Landkreis Südwestpfalz in einem Zeitraum von mehreren Monaten ein finanzieller Schaden im unteren sechsstelligen Bereich entstand. Dieser wurde über soziale Medien auf eine WhatsApp-Gruppe aufmerksam, in welcher Anlage- und Finanzstrategien mit dem Ziel der Gewinnmaximierung vermittelt werden sollten. Nach mehreren Investitionen in seitens der WhatsApp-Gruppenleitung propagierte, lukrative Finanzprodukte über dafür exklusiv bereitgestellte Links wollte sich der Geschädigte einen angeblich siebenstelligen Gewinn auszahlen lassen. Es kam zu einem Kontaktabbruch seitens der Betreiber der WhatsApp-Gruppe. Die Polizei rät, lukrative Finanzinvestitionen stets kritisch zu hinterfragen. Informieren Sie sich gründlich über Aktien und Investment-Möglichkeiten, z.B. bei Banken, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder ihrer örtlichen Polizeidienststel-le.

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de. |pdps

