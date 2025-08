Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vandalen zerstören Barbershop

Zweibrücken (ots)

Unbekannte Täter verwüsteten vermutlich über das Stadtfestwochenende das Geschäft in der Hauptstraße gegenüber dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB). Der Besitzer bemerkte erst nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub am 03.08.2025, dass Einbrecher über die Hintertür in seinen Shop eingedrungen sind. Der größte Teil des Inventars wurde hierbei zerstört. Spiegel wurden eingeschlagen und die Lederstühle aufgeschnitten. Desweiteren nahmen die Diebe noch Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich aus der Ladenkasse mit. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahl aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell