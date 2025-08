Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus Auto auf Supermarkt-Parkplatz

Pirmasens (ots)

Am Freitagabend den 01.08.2025, wurde einer 85-jährigen Frau aus Pirmasens auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Zweibrücker Straße, die Handtasche aus dem Kofferraum ihres weißen Toyota gestohlen. Die Frau hatte nach dem Einkaufen kurz ihren Einkaufswagen weggebracht. In dieser Zeit wurde von einem unbekannten Täter der Kofferraum ihres Autos geöffnet und ihre orangefarbene Handtasche gestohlen. Ein Mann habe die Frau mittels Übersetzer-App angesprochen und auf den Dieb hingewiesen. Allerdings liegen bislang keine weiteren Hinweise auf den Täter und den Zeugen vor.

Dieser Mann, welcher die Frau angesprochen hat und mögliche weitere Zeugen werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de bei der Polizei Pirmasens zu melden.

Die Polizei warnt: Wertgegenstände sollten niemals unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurückgelassen werden - auch nicht für kurze Zeit. |pips

