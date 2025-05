Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Geld und Schmuck entwendet

Wer hat falsche Putzkräfte bemerkt?

Darmstadt (ots)

Bereits am 18.4. kam eine bislang unbekannte Täterin, unter dem Vorwand eine Putzleistung anzubieten, zu einer Seniorin in die Riedlingerstraße. Bei einem zweiten Termin am Freitagmittag (2.5.) vereinbarte man im Keller etwas zu reinigen. Unter dem Vorwand frisches Wasser aus der Wohnung der Seniorin holen zu wollen, nutzte die Täterin gegen 15.15 Uhr den unbeobachteten Moment, um einen zweiten Täter in die Wohnung zu lassen. Der Mann machte sich gerade am Tresor zu schaffen, als er durch die Seniorin ertappt wurde. Sie schrie um Hilfe, wonach beide Täter die Flucht ergriffen. Sie hatten zuvor eine bislang ungeklärte Summe an Bargeld und Schmuck an sich genommen.

Die Täterin wird als schlank beschrieben und auf etwa 30 bis 40 Jahre alt sowie circa 1,55 bis 1,60 Meter groß geschätzt. Sie trug ihre Haare dunkel und schulterlang.

Der Mann war ebenfalls schlank und wird auf 30 bis 40 Jahre alt geschätzt. Er ist circa 1,60 bis 1,70 Meter groß und hatte kurze, dunkle Haare. Laut Zeugenaussagen hatten beide Täter ein südeuropäisches Aussehen.

Die Polizei bittet Zeugen, die zum genannten Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben oder die Hilferufe der Frau gehört haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell