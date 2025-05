Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Wixhausen: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Kreisverkehr gesucht

Darmstadt (ots)

Am Dienstagmorgen (29.04.) um 7.45 Uhr kam es im Kreisverkehr der Hindemithstraße/Schönbergstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto. Einem 35-jähriger Fahrradfahrer, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand, wurde von einem schwarzen Fahrzeug die Vorfahrt genommen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Fahrradfahrer aus und stürzte, wobei er sich leicht verletzte. An dem Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 150 Euro. Das schwarze Auto entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf das schwarze Fahrzeug geben können, werden gebeten sich beim 3. Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-41310 zu melden.

