POL-F: 240620 - 0637 Frankfurt - Niederrad: Polizei stoppt ungewöhnliche Ladung

Frankfurt (ots) - (yi) In den frühen Morgenstunden des Mittwochs (19. Juni 2024) stieg ein bislang Unbekannter in einen Friseursalon in der Rohrbachstraße ein und entwendete Bargeld in Höhe von ca. 150 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Der Einbrecher drang gegen 04:00 Uhr durch den Haupteingang in die Örtlichkeit ein. Hierbei schob er die Türen der Eingangsanlage ...

