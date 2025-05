Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei kontrolliert 151 Personen im Rahmen der "Sicheren Innenstadt"

Darmstadt (ots)

Im Laufe des Donnerstags (8.5.) kontrollierte das 1. Polizeirevier, gemeinsam mit Einsatzkräften der hessischen Bereitschaftspolizei und der Stadtpolizei Darmstadt insgesamt 151 Personen. Von 13 bis 21 Uhr überprüften sie im Rahmen des Sofortprogramms "Sichere Innenstadt" die Innenstadtbereiche und eine Gaststätte.

Zu Beginn kontrollierten sie eine 15-köpfige Personengruppe im Bereich der Schleiermacherstraße. Hier nahmen die Beamten zu Eigentumssicherung ein Fahrrad an sich, zu welchem sich keiner der Personen bekennen oder einen Nachweis erbringen konnte. Zudem stellten sie in unmittelbarer Nähe einer polizeibekannten Person einen Trennschleifer sicher. Ob das Werkzeug im Zusammenhang mit möglichen "Blitz-Fahrraddiebstählen" steht, werden weitere Ermittlungen zeigen.

Auf dem Luisenplatz und in dessen Umkreis fanden weitere Kontrolle mit besonderem Augenmerk auf die Einhaltung des Waffenverbots in Bussen und Bahnen statt. Es konnten in neun Bussen 62 Personen überprüft werden, welche sowohl durch die Beamten, als auch die Stadtpolizei über das Verbot informiert und sensibilisiert wurden. Es kam zu keinerlei strafrechtlichen Beanstandungen im öffentlichen Personen- und Nahverkehr.

In den Abendstunden verlagerten die Ordnungshüter ihre Kontrollen in die Saalbaustraße, wo sie ein Café näher in Augenschein nahmen. Hier fielen unter anderem ein fehlender Notausgang und unzulässige Spielautomaten auf. Diese Verstöße meldeten die Ordnungsbehörden an das Gewerbeamt. Ob es weitere Maßnahmen bis hin zu einer Betriebsuntersagung gibt, wird derzeit noch geprüft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell