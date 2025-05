Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau: Falsche Polizeibeamtin erbeutet Münzen

Birkenau (ots)

Eine unbekannte Kriminelle brachte mit der Masche der "Falschen Polizeibeamtin" einen Senior um einen Koffer mit Sammlermünzen. Am Donnerstag (08.05.) erhielt der Mann einen Anruf, in dem ihm eine Kriminelle, die sich als Polizeibeamtin ausgab, vorgaukelte, nach Einbrüchen in der Nachbarschaft seine Wertgegenstände in Sicherheit bringen zu müssen. Kurz vor 20.30 Uhr erschien dann eine angebliche Mitarbeiterin einer Versicherung bei ihm und verschaffte sich unter diesem Vorwand Zugang in die Wohnung des Mannes in der Hauptstraße. Dort schloss sie den Senior in einem Zimmer ein und ließ einen Koffer mit Sammlermünzen mitgehen. Die Frau war 1,60 bis 1,70 Meter groß und dick. Sie trug einen weinroten Pullover und eine schwarze Hose. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Darmstadt (ZE 40) unter der Rufnummer 06151/969-0.

Zu solchen Anrufen warnt die Polizei und gibt folgende wichtige Hinweise: Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell