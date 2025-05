Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim/Viernheim: Polizeioberkommissar Gert Wagenbach ist neuer Schutzmann vor Ort

Lampertheim/Viernheim (ots)

Polizeioberkommissar Gert Wagenbach ist der neue Schutzmann vor Ort der Polizeistation Lampertheim-Viernheim. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in Viernheim, der Polizeioberkommissar steht darüber hinaus aber als Ansprechpartner auch allen anderen Bürgerinnen und Bürgern im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Lampertheim-Viernheim zur Verfügung. In seiner neuen Tätigkeit als Schutzmann vor Ort tritt er damit die Nachfolge von Diana Gürel an, die eine neue dienstliche Verwendung bei der Kriminalpolizei übernahm und freut sich nun auf die Zusammenarbeit mit seinem Kollegen, Schutzmann vor Ort Bayram Gül.

Der 56-Jährige Wagenbach war bereits Schüler auf der Albertus-Magnus-Schule und hatte schon immer einen Bezug zur Stadt Viernheim, die ihm sehr am Herzen liegt. Gert Wagenbach begann seine Ausbildung im Jahr 1988 und war anschließend bei der Bereitschaftspolizei in Wiesbaden und bei der Polizeiautobahnstation Darmstadt eingesetzt. Fast 30 Jahre war er im Kreis Bergstraße im Streifendienst und hier auch als Diensthundeführer tätig.

Gert Wagenbach ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und lebt mit seiner Familie im Kreis Bergstraße. Seine Hobbies sind insbesondere Hunde und Schlangen. In diesem Zusammenhang ist der Oberkommissar als Schlangenexperte in Reihen der Polizei ein gefragter Mann und wird gerne zu Rate gezogen, wenn es um das Identifizieren gemeldeter Tiere geht. Gert Wagenbach engagiert sich zudem sozial in seiner Heimatgemeinde, in Mannheim und auch in Afrika.

Der 56-Jährige freut sich auf den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Neben der Aufgabe als Ansprechpartner stellt er auch ein wichtiges Bindeglied zu örtlichen Vereinen und Institutionen dar und ist in vielen Bereichen der Prävention beratend tätig. Darüber hinaus wird er auch in engem Austausch mit den örtlichen Schulen stehen. Der Polizeioberkommissar ist telefonisch (06204/9377-105) und per E-Mail über svo-lampertheim-viernheim-pst.ppsh@polizei.hessen.de für Bürgerinnen und Bürger erreichbar.

