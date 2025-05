Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim

A5: Vollsperrung nach schwerem Verkehrsunfall

Bensheim (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 bei Bensheim wurden am Donnerstagnachmittag (8.5.) drei Personen zum Teil schwer verletzt. Gegen 15.50 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und meldeten einen Zusammenstoß zwischen einem Transporter und einem Sattelzug. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 35-Jähriger zusammen mit zwei Beifahrern in einem Sprinter die Autobahn 5 in Richtung Norden. Aus bislang noch ungeklärter Ursache fuhr er kurz vor der Anschlussstelle Zwingenberg auf den vor ihm fahrenden Sattelzug auf. Durch den Aufprall wurde sein Fahrzeug nach rechts in die Schutzplanke geschleudert. Mit Verletzungen kam der 35 Jahre alte Mann aus dem Emsland in ein Krankenhaus. Ein 25-jähriger Mitfahrer erlitt nur leichte Verletzungen, der 37 Jahre alte, zweite Beifahrer musste mit schwersten Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Der 50-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Die Fahrbahn in Richtung Norden blieb aufgrund der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis 18.18 Uhr voll gesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Berichterstatter: Sebastian Trapmann (Pressestelle)

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

