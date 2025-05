Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Mehrere Transporter aufgeschnitten

Polizei sucht Zeugen

Babenhausen (ots)

Kriminelle hatten es zwischen Dienstagabend (6.5.) etwa 18.30 Uhr und Mittwochmorgen (7.5.) etwa 7.35 Uhr auf einen weißen Transporter in der Straße "In den Steinäckern" abgesehen. Mit einem bislang unbekannten Werkzeug schnitten sie eine Seitentür des Fahrzeugs auf, um so in das Innere zu gelangen. Sie erbeuteten eine Bohrmaschine bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Im selben Tatzeitraum kam es in Babenhausen zu drei weiteren versuchten Einbrüchen in Fahrzeuge. Im Storchenweg und im Ostring blieb es jedoch bei einem Versuch.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen die Hinweise geben können oder etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

