POL-DA: Messel: Einbrecher erbeutet Gaskocher und mehrere Flaschen Alkohol

Polizei sucht Zeugen

Messel (ots)

Ein Krimineller machte sich im Dieburger Weg an einer Gartenhütte zu schaffen und entwendete daraus unter anderem mehrere Flaschen Alkohol. Am Donnerstagmorgen (8.5.) brach der Täter gewaltsam in die Hütte ein und entnahm neben einem Gaskocher und einigen Solarpaneelen auch mehrere Gaskartuschen. Der Mann flüchtete gegen 5.05 Uhr mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Der Täter ist schlank und trug eine Arbeitshose mit Reflektoren. Zudem hatte er einen Kapuzenpullover sowie Sneaker von Adidas an.

Zeugen, die den Mann beobachtet haben oder denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich beim Kommissariat 41 in Arheilgen unter der Telefonnummer 06151/969-41310 zu melden.

