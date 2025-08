Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Bei Streit auf Parkplatz mit Pfefferspray gesprüht

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 01.08.2025 kam es zum Streit auf dem Parkplatz eines Elektromarkts in der Zweibrücker Straße. Eine Zeugin meldete um 12 Uhr, das jemand mit Pfefferspray angegriffen wurde. Ein junges Ehepaar hatte zuvor den Markt verlassen und ging zu deren geparkten Auto. Ein 67-Jähriger fuhr mit seinem Auto in Richtung der beiden Fußgänger. Hierbei kam es offenbar zu einem Disput zwischen dem Fahrer und den Beiden. Als der 27-Jährige Ehemann von dem Fahrer am Hals gepackt wurde, habe die 23-Jährige Ehefrau dem 67-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Der 27-Jährige sei daraufhin von dem 67-Jährigen ins Gesicht geschlagen und auf den Boden gebracht worden. Der 67-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei ermittelt nun gegen die Beteiligten wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell