Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsversuch in der Burgstraße

Pirmasens (ots)

Am 27.07.2025, gegen 00:30 Uhr, wurde auf hiesiger Dienststelle telefonisch mitgeteilt, dass gerade eine Person versucht hätte, die Terrassentür der Einliegerwohnung eines Anwesens in der Burgstraße aufzuhebeln. Die Örtlichkeit wurde mit Unterstützungen des Diensthundes aufgesucht. Der Täter war vor dem Eintreffen der Beamten jedoch bereits geflüchtet, nachdem er festgestellt hatte, dass Personen in der Einliegerwohnung anwesend waren. Die Suche im Umfeld und im Garten des Anwesens verlief erfolglos. An der Terrassentür entstand durch die Hebelversuche ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631-36915199 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell