POL-DADI: Darmstadt- Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) - Ein Gewerbebetrieb in der Siegfriedstraße in Wald-Erlenbach geriet am Mittwochabend (19.03.), in der Zeit zwischen 22.00 und 22.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang und suchten in einer Lagerhalle und mehreren Büros anschließend nach Wertsachen. Die ungebetenen Besucher erbeuteten Bargeld. Hinweise bitte an die Kripo in Heppenheim ...

