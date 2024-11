Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Palzem Wehr (ots)

Bereits am Sonntag, den 17.11.2024 zwischen 20:45 Uhr und 21:30 Uhr kam es in der Straße "Zum Moselufer" in Palzem, Ortsteil Wehr, zu einer Sachbeschädigung an einem PKW.

An dem am Fahrbahnrand parkenden schwarzen BMW wurde mittels eines spitzen Gegenstands eine horizontal verlaufende Kratzspur im Bereich der Fahrerseite eingeritzt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell