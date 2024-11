Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Diesel, Öl und mehreren Arbeitsgeräten

Birkenfeld (ots)

In der Nacht von Sonntag, dem 17.11.2024 auf Montag, dem 18.11.2024 wurden aus einem Scheunenkomplex am Ortsrand von Rimsberg unter anderem mehrere hundert Liter Diesel aus Arbeitsmaschinen sowie Öl und diverse Arbeitsgeräte entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag. Hinweise auf den/die Täter liegen momentan nicht vor. Sollten sie in der tatrelevanten Zeit verdächtige Beobachtungen nahe des Tatortes gemacht haben, kontaktieren sie bitte die örtliche Polizeidienststelle in Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/9910.

