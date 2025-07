Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wer hat den Ford beschädigt? Polizei bittet um Hinweise.

Pirmasens (ots)

Ein unbekannter Täter demolierte am Sonntagnachmittag (27.07.25), den im Bereich zwischen Beckenhof und B 10 geparkten grauen Ford Focus. Im Zeitraum von 17 bis 20 Uhr waren die Autobesitzer im dortigen Waldgebiet zu Fuß unterwegs. Nach ihrer Rückkehr mussten sie feststellen, dass die komplette Beifahrerseite beschädigt wurde. Dellen in beiden Kotflügeln, sowie Kratzer über die gesamte rechte Fahrzeugseite lassen einen Sachschaden von mindestens 5000 Euro vermuten. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

