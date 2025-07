LPI-GTH: Diebstahl aus Gartenlaube

Eisenach (ots) - Auf einem Hotelparkplatz in der Weinbergstraße in Stedtfeld kam es in der Nacht auf Samstag zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte beim Ein- oder Ausparken mit dem VW Golf einer 34-Jährigen. Anschließend fuhr der oder die Fahrer(in) pflichtwidrig weg, ohne den Schaden zu melden. Am Golf entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. ...

