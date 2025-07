Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am Donnerstag (24.07.2025) zwischen 10:30 Uhr und 16:00 Uhr wurde in der Nordparkstraße 10 ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Vermutlich touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug den geparkten Opel. Hierdurch entstanden an diesem Beschädigungen an der Fahrertür in Höhe von ca. 200 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugenhinweise zum Unfallverursacher werden bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell