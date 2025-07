Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eisenach (ots)

Auf einem Hotelparkplatz in der Weinbergstraße in Stedtfeld kam es in der Nacht auf Samstag zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte beim Ein- oder Ausparken mit dem VW Golf einer 34-Jährigen. Anschließend fuhr der oder die Fahrer(in) pflichtwidrig weg, ohne den Schaden zu melden. Am Golf entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261125 entgegen (Bezugsnummer 0193224/2025). (sus)

