LPI-GTH: Scooter mit falschem Kennzeichen

Gotha (ots) - Unbekannte drangen in der Nacht von Freitag auf Samstag in einen Lottoladen in der Parkstraße am Alten Schlachthof ein. Aus den Auslagen entnahmen die Täter mehrere Handy Dummys. Das Beutegut hat einen Wert von ca. 180 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0193139/2025 entgegengenommen. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

