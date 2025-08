Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Heuballenbrand

Petersberg (Südwestpfalz) (ots)

Um kurz vor 1 Uhr heute Nacht (01.08.2025) wurde über Notruf ein Feuer im Bereich des Staffelhofs gemeldet. Polizeistreifen aus Waldfischbach und Pirmasens stellten fest, dass auf einem landwirtschaftlichen Anwesen circa 70 bis 100 Heuballen in Brand gerieten. Die Flammen griffen bereits auf eine daneben befindliche Scheune über. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer löschen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Klärung der Brandursache eingeleitet. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell