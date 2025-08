Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus geparktem Transporter

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein grün-weißes Modellschiff aus dem Kofferraum eines silbernen VW-Transporters in der Karolinenstraße. Laut Zeugenaussage wurde eine männliche Person mit dunkler Jogginghose und langem Bart in Tatortnähe gesehen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

