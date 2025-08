Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Beziehungsstreit endet in der JVA

Pirmasens (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, dem 06.08.2025 gegen 01:15 Uhr, meldeten Anwohner der Fröhnstraße in Pirmasens der örtlichen Polizeidienststelle eine Ruhestörung durch eine herumschreiende Person. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten die Quelle der Ruhestörung fest. Diese ging von einem 35-jährigen Mann aus, welcher in seinem in der Fröhnstraße geparkten LKW saß, mit seiner Lebensgefährtin telefonierte und dabei ein lautstarkes Streitgespräch ausfocht. Eine Überprüfung des Mannes ergab, dass gegen diesen ein Haftbefehl bestand. Da der Störer die Geldzahlung, welche zur Abwendung des Haftbefehls erforderlich war, nicht aufbringen konnte, wurde er der nächstgelegenen Justizvollzugsanstalt zugeführt. |pdps

