Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auto und Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Pirmasens (ots)

Mehrere Verkehrsverstöße wurden am Montagabend einem 29-Jährigen in der Arnulfstraße zum Verhängnis. Einer Polizeistreife fiel der Opel Astra um 20.30 Uhr im Bereich der L 600 auf. Nachdem ihn die Beamten in der Arnulfstraße auf einem Parkplatz anhielten, konnte ihnen der Fahrzeuglenker keinerlei Papiere vorlegen. Eine Überprüfung ergab, dass der Verantwortliche keine Fahrerlaubnis hatte. Desweiteren stellte sich heraus, dass die montierten Kennzeichen mit Kuseler Ortskennung als gestohlen gemeldet waren. Der Opel war weder zugelassen noch versichert. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt. Auf den Beschuldigten kommen jetzt mehrere Strafverfahren zu. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell