POL-PDPS: Vorübergehende Sperrung der L600 aufgrund Verkehrsunfallaufnahme
Pirmasens (ots)
Am 08.08.2025 zwischen 09:00 Uhr und 10:30 Uhr war die L600 zwischen der Auffahrt zur BAB 8 und der Blümelsbachtalbrücke vorübergehend beidseitig aufgrund einer Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Bei der Fahrerin eines Seat Ibizas soll ein Reifen geplatzt sein, weshalb sie in den Gegenverkehr geriet und mit einem entgegenkommenden Opel Corsa kollidierte. Beide Fahrzeuge waren aufgrund des hohen Sachschadens nicht mehr fahrbereit. Nach Abtransport der Fahrzeuge und Fahrbahnreinigung, wurde die Strecke wieder freigegeben. Die beiden Fahrerinnen und eine Beifahrerin wurden leicht verletzt.
