POL-PDPS: Sachbeschädigung an einem PKW

Pirmasens (ots) - Mehrere Verkehrsverstöße wurden am Montagabend einem 29-Jährigen in der Arnulfstraße zum Verhängnis. Einer Polizeistreife fiel der Opel Astra um 20.30 Uhr im Bereich der L 600 auf. Nachdem ihn die Beamten in der Arnulfstraße auf einem Parkplatz anhielten, konnte ihnen der Fahrzeuglenker keinerlei Papiere vorlegen. Eine Überprüfung ergab, dass der Verantwortliche keine Fahrerlaubnis hatte. ...

