POL-PDPS: Sachbeschädigung an einem PKW
Pirmasens (ots)
Im Zeitraum 07.08.25 23:30 Uhr und 08.08.25 11:50 Uhr wurde in der Karolinenstraße in Pirmasens ein weißer 1er BMW beschädigt, indem ein unbekannter Täter Bauschaum in den Auspufftrakt einführte. Hierdurch entstand am PKW ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.
