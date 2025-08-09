PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDPS: Sachbeschädigung an einem PKW

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum 07.08.25 23:30 Uhr und 08.08.25 11:50 Uhr wurde in der Karolinenstraße in Pirmasens ein weißer 1er BMW beschädigt, indem ein unbekannter Täter Bauschaum in den Auspufftrakt einführte. Hierdurch entstand am PKW ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter
der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail
pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

