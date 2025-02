Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Senior von Unbekannten beraubt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend (18.02.2025) kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Raub auf einen 70-jährigen Mann in Steinheim an der Murr. Der Senior war zuvor mit dem Bus der Linie 460 vom Bahnhof in Marbach am Neckar nach Steinheim an der Murr gefahren und an der Bushaltestelle in der Murrer Straße ausgestiegen. Zu Fuß ging er dann in Richtung der August-Scholl-Straße. Währenddessen sprachen drei bislang unbekannte Täter den 70-jährigen Fußgänger zunächst an und stießen ihn anschließend zu Boden. Die Räuber entrissen dem 70-Jährigen seinen mitgeführten Rucksack und flüchteten in unbekannte Richtung. Im Rucksack des Seniors befanden sich Getränke in geringem Wert. Bei dem Sturz erlitt der Senior leichte Verletzungen. Die Täter sollen etwa 20 bis 30 Jahre alt und mit dunklen Winterjacken bekleidet gewesen sein. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die unter Tel. 0800 110225 oder per E-Mail hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de sachdienliche Hinweise geben können.

