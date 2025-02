Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Einbrecher im Gewerbegebiet unterwegs - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter waren zwischen Dienstag (18.02.2025) 20:00 Uhr und Mittwoch (19.02.2025) 7:30 Uhr in einem Gewerbegebiet in Schönaich unterwegs. An einem Firmengebäude in der Porschestraße rissen die Einbrecher einen Rollladen gewaltsam ab und schlugen eine Fensterscheibe ein. In einem Büroraum durchwühlten die Unbekannten mehrere Schränke. Das Diebesgut und die Sachschadenshöhe können bislang nicht beziffert werden. Im annähernd gleichen Zeitraum versuchten bislang unbekannte Täter, in eine Firma in der Mercedesstraße einzubrechen. Auch hier schlugen die Einbrecher eine Fensterscheibe ein und beschädigten zudem eine Seitenwand. Nach bisherigen Erkenntnissen stiegen die Unbekannten nicht in das Gebäude ein. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Ein möglicher Tatzusammenhang zwischen beiden Taten ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schönaich unter Tel. 07031 67700-0 oder per Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

