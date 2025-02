Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Zwei Männer wegen Verdachts des schweren Bandendiebstahls in Haft

Ludwigsburg (ots)

Zwei Männer im Alter von 45 und 39 Jahre befinden sich seit dem 13.02.2025 in Untersuchungshaft, nachdem sie des schweren Bandendiebstahls verdächtig sind.

Die beiden Männer sollen am Mittwoch, den 12.02.2025 gegen 12.15 Uhr aus einer Drogerie in einem Einkaufszentrum in der Heinkelstraße in Ludwigsburg Parfum im Wert von knapp 3.500 Euro entwendet haben. Ein dritter, 44 Jahre alter Tatverdächtiger soll vor dem Einkaufszentrum in einem Fluchtfahrzeug auf die beiden gewartet haben, wodurch ihnen zunächst unerkannt die Flucht gelang.

Noch am selben Tag kontrollierten Einsatzkräfte der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg gegen 13.40 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost den Pkw der drei Tatverdächtigen. In dem Fahrzeug fanden die Polizistinnen und Polizisten unter anderem das Parfum, welches zügig dem zuvor begangenen Diebstahl zugeordnet werden konnte, und nahmen die drei Männer vorläufig fest.

Während der 44-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen wurde, wurden der 45- und der 39-Jährige am 13.02.2025 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einer Haftrichterin des Amtsgerichts Ludwigsburg vorgeführt. Diese erließ Haftbefehle wegen des dringenden Verdachts des schweren Bandendiebstahls und wies den 45 Jahre alten russischen Staatsangehörigen sowie den 39-jährigen Tatverdächtigen mit georgischer Staatsangehörigkeit in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen, die derzeit noch andauern.

