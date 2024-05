Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt (kla) Pedelec am Bahnhof gestohlen

Hildesheim (ots)

Am Mi.., 29.05.24, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 20.40 Uhr wurde beim Bahnhof in Sarstedt, Bahnhofstraße ein dort verschlossen abgestelltes Pedelec entwendet. Der Eigentümer hatte sein anthrazitfarbenes Rad Kettler mit einem Schloss gesichert am Bahnhof in Sarstedt abgestellt. Als er es später wieder benutzen wollte, war es nicht mehr dort. Es handelt sich um ein Compact Modell mit kleinen, 20 Zoll großen Laufrädern. Das Rad hat einen Wert von ca. 2500 Euro. Personen, die dazu Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt, 05066-9850 zu melden.

