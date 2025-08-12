PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schwerer Unfall auf der B10

Pirmasens (ots)

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag (11.08.2025)auf der B10 in Höhe Staffelhof. Um 16.30 Uhr fuhr der Fahrer eines 3er BMW durch den Fehrbachtunnel in Richtung Höheischweiler. In Höhe der Abfahrt nach Höhfröschen begann der Fahrzeuglenker plötzlich ein Wendemanöver über die zwei Fahrspuren der B 10. Der nachfolgende Fahrer eines Audi A6 versuchte noch nach links auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug nicht mehr verhindern. Die beiden Insassen der Fahrzeuge wurden verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur medizinischen Versorgung gebracht. An den Unfallwagen entstand Totalschaden. Beide mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Während der Dauer der Unfallaufnahme musste die B 10 in Fahrtrichtung Höheischweiler komplett gesperrt werden. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

  • 09.08.2025 – 14:41

    POL-PDPS: Schwere Brandstiftung

    Pirmasens (ots) - Am 09.08.2025 gegen 04:20 Uhr wurde in der Kümmelgasse in Pirmasens der Brand eines Motorrades gemeldet. Der in der Durchfahrt zum Hinterhof abgestellte Roller wurde durch bisher unbekannte Täter angezündet. Durch eine Streifenwagenbesatzung wurde der Brand mit dem im Funkstreifenwagen befindlichen Feuerlöscher bis zum Eintreffen der Feuerwehr in Schach gehalten. Der Brand konnte schließlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Anwohner wurden ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 11:56

    POL-PDPS: Vorübergehende Sperrung der L600 aufgrund Verkehrsunfallaufnahme

    Pirmasens (ots) - Am 08.08.2025 zwischen 09:00 Uhr und 10:30 Uhr war die L600 zwischen der Auffahrt zur BAB 8 und der Blümelsbachtalbrücke vorübergehend beidseitig aufgrund einer Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Bei der Fahrerin eines Seat Ibizas soll ein Reifen geplatzt sein, weshalb sie in den Gegenverkehr geriet und mit einem entgegenkommenden Opel Corsa ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 10:35

    POL-PDPS: Sachbeschädigung an einem PKW

    Pirmasens (ots) - Im Zeitraum 07.08.25 23:30 Uhr und 08.08.25 11:50 Uhr wurde in der Karolinenstraße in Pirmasens ein weißer 1er BMW beschädigt, indem ein unbekannter Täter Bauschaum in den Auspufftrakt einführte. Hierdurch entstand am PKW ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Kontaktdaten für Presseanfragen: Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder ...

    mehr
