POL-PDPS: Schwerer Unfall auf der B10

Pirmasens (ots)

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag (11.08.2025)auf der B10 in Höhe Staffelhof. Um 16.30 Uhr fuhr der Fahrer eines 3er BMW durch den Fehrbachtunnel in Richtung Höheischweiler. In Höhe der Abfahrt nach Höhfröschen begann der Fahrzeuglenker plötzlich ein Wendemanöver über die zwei Fahrspuren der B 10. Der nachfolgende Fahrer eines Audi A6 versuchte noch nach links auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug nicht mehr verhindern. Die beiden Insassen der Fahrzeuge wurden verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur medizinischen Versorgung gebracht. An den Unfallwagen entstand Totalschaden. Beide mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Während der Dauer der Unfallaufnahme musste die B 10 in Fahrtrichtung Höheischweiler komplett gesperrt werden. |krä

