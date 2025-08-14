PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Rodalben (Südwestpfalz) (ots)

Fünf verletzte Personen und zwei total beschädigte Fahrzeuge sind das Ergebnis eines schweren Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag (13.08.2025) auf der L 497. Der Unfall ereignete sich um 15 Uhr an der Auffahrt von der Pirmasenser Straße kommend auf die L 497. Der Fahrer eines weißen Toyotas missachtete beim Einfahren in Richtung Münchweiler die Vorfahrt eines auf der L 497 in Richtung Münchweiler fahrenden Mercedes. Bei dem Zusammenstoß wurden die drei Personen im Mercedes und beide Insassen im Toyota verletzt. Der Fahrer des Toyotas wurde von der Feuerwehr mit einer Rettungsschere aus seinem Auto befreit. Die Beteiligten wurden zur medizinischen Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Schaden wird auf circa 40.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle war die L 497 für circa zwei Stunden gesperrt. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

