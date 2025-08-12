Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mit gestohlenem Roller vor Polizei geflüchtet - Fußgänger gefährdet

Pirmasens (ots)

Ein dunkler Roller fiel einer Polizeistreife Dienstagnacht (12.08.2025) in der Winzler Straße auf. Der Fahrer entzog sich der Kontrolle. Um kurz nach 1 Uhr zog das Kleinkraftrad die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich, da kein Kennzeichen am Fahrzeug angebracht war. Anhaltesignale wurden ignoriert. Stattdessen missachtete der Zweiradlenker eine rote Ampel an der Kreuzung Winzler Straße / Waisenhausstraße. Er lenkte den Roller durch mehrere Straßen des Winzler Viertels. In der Richard-Dippold-Straße gefährdete er einen nächtlichen Spaziergänger, der dort mit seinem Hund auf dem Gehweg unterwegs war. Letztlich konnte der Flüchtige in einem Hinterhof der Mozartstraße dingfest gemacht werden. Bei den anschließenden Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Roller am 03.08.2025 als gestohlen gemeldet wurde. Der 19-jährige Beschuldigte stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Blutentnahme wurde bei ihm angeordnet. Die Polizei ermittelt jetzt wegen mehrerer Verstöße gegen den jungen Mann und bittet insbesondere den Zeugen, der mit seinem Hund im Bereich der Richard-Dippold-Straße unterwegs war, sich bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

