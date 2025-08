Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Carlsberg - Einbruch in eine Gaststätte

Carlsberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 31.07.2025 gegen 20:00 Uhr, auf Freitag gegen 06:45 Uhr, wurde in eine Gaststätte in der Hintergasse in Carlsberg eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich vermutlich durch ein gekipptes Fenster Zutritt zum Speisesaal, zum Kassenbereich und in die Büroräume. Da, wie heutzutage üblich, keinerlei Bargeld über Nacht in der Kasse lag, wurde nichts entwendet. Die unbekannten Täter verursachten jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im genannten Zeitraum im Bereich der Siemensstraße auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer: 06359-93120 oder per Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

