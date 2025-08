POL-PDNW: PKW mutwillig beschädigt

Hettenleidelheim (ots) - Am 31.07.2025 gegen 10:20 Uhr wurden in Hettenleidelheim verdächtige Personen gemeldet. Diese würden an Haustüren klingeln und betteln. Vor Ort konnte ein 45-Jähriger Mann angetroffen werden. Dieser gab an, dass ihm während der Fahrt der Reifen geplatzt sei. Er sei deshalb abgefahren, um Anwohner nach einem Notreifen zu fragen. Durch die Streife konnte der PKW in Augenschein genommen werden. ...

