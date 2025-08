Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall der besonderen Art

Hettenleidelheim (ots)

Am 31.07.2025 gegen 10:20 Uhr wurden in Hettenleidelheim verdächtige Personen gemeldet. Diese würden an Haustüren klingeln und betteln. Vor Ort konnte ein 45-Jähriger Mann angetroffen werden. Dieser gab an, dass ihm während der Fahrt der Reifen geplatzt sei. Er sei deshalb abgefahren, um Anwohner nach einem Notreifen zu fragen. Durch die Streife konnte der PKW in Augenschein genommen werden. Der PKW war auch abgesehen von dem Unfallschaden in einem absolut verkehrsuntüchtigen Zustand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Sicherheitsleistung zur Gewährleistung der Zahlung des erwarteten Bußgeldes erhoben. Es konnte weiterhin ermittelt werden, dass der Mann zuvor nur auf der Felge eine Strecke von etwa 250 Metern zurücklegte. Dabei entstand Sachschaden an der Fahrbahn. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

