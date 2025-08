Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Grünstadt (ots)

Am 01.08.2025 gegen 07:35 Uhr wurde der Polizei Grünstadt ein Verkehrsunfall in der Obersülzer Straße in Grünstadt gemeldet. Laut den Angaben der Beteiligten vor Ort, befuhr ein 22-Jähriger PKW-Führer die Straße in Fahrtrichtung Obersülzen. Im Kurvenbereich kam er nach links von seiner Fahrspur in den Gegenverkehr ab und es kam zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW, welcher von einer 70 Jahre alten Frau geführt wurde. Die Frau erlitt in Folge des Zusammenstoßes einen Bruch des rechten Handgelenks. Die Dame wurde in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es kam zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der Obersülzer Straße. Gegen den 22-jährigen PKW-Führer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell