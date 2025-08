Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Obrigheim - Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht!

Obrigheim (ots)

Am Freitag, den 01.08.2025 gegen 22:50 Uhr, wird die Polizei durch einen "eCall" (automatisierter Notruf bei verunfalltem PKW) über einen Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Obrigheim informiert. Vor Ort konnten die Polizeibeamten einen verunfallten PKW, einen Ford Kuga, feststellen. Der Fahrer und Unfallverursacher befand sich nicht mehr vor Ort. Der Fahrer des Ford Kugas befuhr vermutlich zuvor die Hauptstraße in Obrigheim in Fahrtrichtung Mühlheim. Auf Höhe der Hauptstraße 102 touchierte er ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Steinen im dortigen Grünbereich. Das Fahrzeug kam erst etwa 50 Meter weiter zum Stehen. Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Im Rahmen der Spurensuche konnten die Beamten verschiedene Gegenstände im Fahrzeug des Unfallverursachers fest- und sicherstellen. Die Ermittlungen dauern an. Falls Sie Hinweise zur Tat, zum Fahrzeugführer oder zum Tathergang haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt.

