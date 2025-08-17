PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mülleimerbrand auf Wanderparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Rodalben (ots)

In den frühen Morgenstunden des 16.08.2025 kam es zu einem Mülleimerbrand auf dem Wanderparkplatz des Trimm-dich-Pfades in Rodalben. Bislang unbekannte Täter entzündeten den Mülleimer vermutlich mittels eines Gaskochers sowie mehrerer Gaskartuschen. Der vollständig durch den Brand zerstörte Mülleimer wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Wer Angaben zur Tat machen oder Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631-36915199 oder über die E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

