Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Pirmasens (ots)

Am 16.08.2025 gegen 20:00 Uhr kam es in der Straße Am Sommerwald in Pirmasens zu einer Verkehrsunfallflucht. Nachdem der Fahrzeugführer beim Ausparken mit seinem Mercedes Sprinter ein auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten PKW beschädigte, entfernte er sich von der Verkehrsunfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallverursacher nachzukommen. Aufmerksame Zeugen meldeten den Verkehrsunfall der Polizei, woraufhin das Fahrzeug sowie die Insassen im Stadtgebiet festgestellt werden konnten. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Fahrers ergab einen Atemalkoholwert von 1,68 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. |pips

