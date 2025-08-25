PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Geeste /A31 - 43-jährige Motorradfahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Geeste /A31 (ots)

Am Sonntagvormittag, 24. August, kam es gegen 10.40 Uhr auf der A31 in Höhe des Parkplatzes Heseper Moor zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen wollte eine 43-jährige Motorradfahrerin vom Einfädelungsstreifen zunächst auf den Hauptfahrstreifen und anschließend auf den Überholfahrstreifen wechseln. Dabei übersah sie einen von hinten herannahenden Pkw Seat.

Es kam zum seitlichen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Motorradfahrerin stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie konnte sich jedoch noch eigenständig hinter die Schutzplanke begeben. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Der beteiligte Pkw, ein Seat, wurde von einer 35-jährigen Frau geführt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Ein zunächst in den Unfallzusammenhang gebrachter roter Skoda setzte seine Fahrt fort. Ob dieses Fahrzeug tatsächlich beteiligt war, ist bislang unklar.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05908/9348115 mit der Autobahnpolizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

