Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Unfallflucht: Schwarzer Audi beschädigt

Meppen (ots)

Am Samstag, 23. August, kam es in der Zeit zwischen 16:00 und 16:30 Uhr in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte in einer Parkbucht an der Burgstraße, in Höhe der Hausnummer 12, einen schwarzen Audi A4. Dieser war entgegengesetzt zur Fahrtrichtung abgestellt. Der Pkw wurde an der Beifahrertür beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

