Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Warnung vor Taschendieben - Aktionstag der Polizei

Recklinghausen (ots)

In Datteln hat es zuletzt mehr Taschendiebstähle gegeben. Damit die Zahl nicht weiter steigt bzw. wieder zurückgeht, setzt die Polizei unter anderem auf Prävention. Am kommenden Samstag (28. Juni) findet von 10 bis 14 Uhr ein Aktionstag statt. Die Polizei wird in erster Linie im Bereich von Lebensmittelmärkten (z.B. Bülowstraße und Rudolf-Diesel-Straße) präsent sein und Bürgerinnen und Bürgern Tipps geben, wie Taschendiebstahl verhindert werden kann. In Gesprächen und mit Hilfe von Flyern sollen die Menschen in Datteln sensibilisiert werden.

Wichtige Präventionstipps: - Wertsachen möglichst nah am Körper tragen - idealerweise in verschlossenen Innentaschen, nicht in Gesäßtaschen. - Nur das Notwendigste an Bargeld und Wertsachen mitnehmen. - Handtaschen stets geschlossen halten und eng am Körper tragen. - Bei Gedränge und Menschenmengen besonders aufmerksam sein. - Misstrauisch bei Ablenkungsmanövern oder ungewöhnlichen Situationen bleiben. - Im Supermarkt keine Taschen oder Behältnisse an den Einkaufswagen oder den Rollator hängen.

Die gängigsten Tricks der Taschendiebe sowie Präventionstipps und Hinweise, was nach einem Verlust der Geldbörse mit Bankkarte, Kreditkarte, Dokumenten etc. zu tun ist, haben wir auf unserer Internetseite zusammengefasst:

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/die-tricks-der-taschendiebe

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell